В ЕС впервые продали больше электромобилей, чем машин на дизельном топливе

Количество проданных в Евросоюзе (ЕС) электромобилей в июне впервые превысило продажи машин на дизельном топливе. Об этом в среду сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Как отмечается в ее заявлении, доля электромобилей от общего числа проданных в июне легковых машин составила 15,1% (около 158 тыс. из чуть более 1 млн), в то время как автомобили на дизельном топливе составили только 13,4% (примерно 140 тыс.) всех продаж. В ассоциации подчеркнули, что количество проданных электромобилей "впервые превысило продажи дизельных машин", электрокары стали "третьим по популярности" видом личного автотранспорта в ЕС. Первое место все еще занимают машины с бензинными двигателями (36,3%), за ними следуют гибридные автомобили (24,3%).