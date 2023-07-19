В "Яндекс.Картах" появился маршрут в Крым через новые регионы

Сервис "Яндекс.Карты" добавил возможность прокладывать автомобильный маршрут между Крымским полуостровом и материковой частью России через новые регионы, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Крыма.

"В приложении "Яндекс.Карты" появилась возможность прокладывать автомобильный путь с территории Крыма в Ростовскую область и обратно по альтернативному сухопутному маршруту - через новые российские регионы", - говорится в сообщении.

Сухопутный коридор в Крым через новые регионы России стал особенно востребован после атаки на Крымский мост, которую совершили два украинских надводных беспилотника.