Появились технические подробности Mercedes-AMG GT Coupe 2024 года

В Интернете появились шпионские фото Mercedes-AMG GT Coupe 2024 года. Портал Motor1.com поделился техническими характеристиками новинки.

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В 2021 году компания представила Mercedes-AMG SL. Новая модель - Mercedes-AMG GT - стала больше и тяжелее. В ней также есть четыре места. У машины полный привод. Ее выход ожидается в сентябре 2023 года.

Mercedes-AMG GT называют конкурентом Porsche 911. Новинке дадут индивидуальную настройку для передней подвески на двойных поперечных рычагах и многорычажную заднюю подвеску.

Motor1.com

AMG GT Coupe будет оснащен девятиступенчатой автоматической коробкой передач (такая же устанавливается и на кабриолет), а также полностью регулируемым полным приводом и ручным переключением передач.

По словам генерального директора AMG Майкла Шибе, будущая модель является суперкаром. Автомобиль обеспечивает «комфорт и простоту использования», говорится в публикации.