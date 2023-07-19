У каждого третьего автомобиля на «вторичке» в России скручен пробег

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что около 30 процентов машин на российском вторичном рынке имеют скрученный пробег. Об этом сообщает «Газета.ру».

По оценкам РОАД, количество проданных в России авто со скрученным пробегом за год может доходить до 1,5 миллиона. В ассоциации подсчитали, что средний ущерб от продажи таких авто составляет около 400 тысяч рублей на машину, а ежегодный ущерб достигает 600 миллиардов.

По мнению Подщеколдина, при техосмотре и страховании авто информация о пробеге должна регистрироваться и передаваться в систему «Электронный паспорт» через Госуслуги.

Также он предложил ввести уголовную ответственность за продажу машин со скрученным пробегом со штрафами и лишением свободы.

В марте 2023 года Подщеколдин предложил ввести штрафы от 300 тысяч до одного миллиона рублей за скручивание пробега.

По его словам, 80 процентов рынка подержанных авто приходится на «серых» дилеров, которые регулярно продают машины со скрученным пробегом. В РОАД подчеркивали, что на цену машины влияют каждые десять тысяч километров пробега.

Пощеколдин отмечал, что российское законодательство «теоретически» позволяет штрафовать за такие нарушения, но на практике этого не происходит.