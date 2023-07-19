У каждого третьего автомобиля на «вторичке» в России скручен пробег

На российском рынке автомобилей с пробегом около 30% машин продаются с недостоверными показаниями одометра. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин.

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По данным РОАД, количество проданных автомобилей со скрученным пробегом в России за год может доходить до 1,5 млн. Средний экономический ущерб от мошеннических действий составляет около 400 тыс. рублей на один автомобиль, а ежегодный ущерб потребителям может доходить до 600 млрд рублей, указали в РОАД.

«Необходимо принять законодательный акт, чтобы при всех случаях техосмотра и страховании автомобиля пробег регистрировался и передавался в систему «Электронный паспорт» через Госуслуги. <...> Предлагаю ввести уголовную ответственность [за продажу машин со скрученным пробегом] с санкциями, которые предусматривают штрафы и даже лишение свободы», — сказал Подщеколдин.