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Неожиданный бюджетный внедорожник Renault заметили в Европе

Французская автомобильная компания Renault Groupe продолжает следовать стратегии улучшения своих позиций на основных развивающихся рынках. Как сообщает издание SPEEDME.RU, в центре внимания находится Бразилия.

Новый бюджетный внедорожник Renault заметили в Европе
© Renault

Одну из предстоящих новинок для авторынка этой страны сфотографировали средь бела дня в Европе. На автомобиле можно заметить аббревиатуру HJF. Под этим кодом скрывается бюджетный внедорожник Renault.

Именно он должен будет повторить успех Dacia Sandero Stepway в Бразилии. По некоторым данным, новый внедорожник Renault должны официально представить до конца 2023-го года. В первом полугодии 2024-го начнется прием предварительных заказов.