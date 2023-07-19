Стало известно, когда УАЗ "Патриот" получит новый дизель и вернет "автомат"

УАЗ уже рассказывал, что проводит дорожные испытания "Патриота" с новым двигателем - двухлитровым дизелем. Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин, рассказал "Известиям", когда данные модификации поступят в продажу, также поделившись подробностями о "Патриоте" с автоматической трансмиссией.

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"Патриот" получит дизель, производство которого компания "Соллерс" начала 10 июля 2023 года в ОЭЗ "Алабуга". Характеристики мотора пока не раскрыты, но аналогичный агрегат на Sollers Argo выдаёт 130 л.с. и 285 Нм. Производство включает все ключевые технологические операции: литьё, поковку, механическую обработку базовых деталей двигателя, сборку и контрольные испытания, также предусмотрена локализация поршневой группы у российских поставщиков.

Как и "Арго", "Патриот" с двухлитровым дизелем будет работать с 6-ступенчатой МКП - такая версия выйдет на рынок в 2024 году. По словам Спирина, внедорожник также получит модификацию с автоматической трансмиссией, которая появится в 2025 году.