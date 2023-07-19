В России собрали 20 электрических грузовиков

Как сообщает SPEEDME.RU, компания «ЕМ Мануфэкчуринг Ру» произвела уже 20 электрогрузовиков EVM Pro с момента начала производства. Все машины были переданы в опытную эксплуатацию, чтобы улучшить конструкцию, рассказал глава компании Илья Рашкин.

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К концу 2023 года планируется производство 300 серийных электрогрузовиков, а к 2024 году — тысяча машин. EVM Pro был разработан на базе УАЗ «Патриот» с добавлением электрического двигателя.