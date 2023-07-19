Подержанные автомобили в кредит: названы предпочтения заемщиков

Машины с пробегом все чаще приобретаются в кредит, чему, безусловно, способствует рост цен на "вторичке". Эксперты выяснили, автомобили каких марок и в каком возрасте предпочитают заемщики.

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Как говорится в исследовании "Росбанк Авто", подготовленном специально для "Российской газеты", сумма кредита за последние полгода выросла на 12%. Если в январе средняя сумма, взятая на авто с пробегом, составляла 1 млн 330 тыс. рублей, то в июне она составляет 1 млн 490 тыс. рублей. Увеличилась и средняя стоимость автомобилей, которые были взяты в кредит, - с 1 млн 710 тыс. рублей до 1 млн 890 тыс. рублей.

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Средний срок, на который потребители берут автомобили в кредит также увеличился с 69-ти до 73 месяцев, то есть порядка 6 лет. При этом учитывая, что с целью покрытия потребностей клиентов "Росбанк Авто" увеличил максимальный срок до 8 лет на автомобили с пробегом, за счет большего срока снижается ежемесячный платеж для заемщика на 7-8%.

Самыми востребованными автомобилями с пробегом, которые берут в кредит, стали корейские марки Kia (12,9%) и Hyundai (10,2%). Далее по популярности идет Toyota (9,7%), отечественная Lada (8,7%) и замыкает пятерку Volkswagen (6,5%).

"Но спустя время структура рынка будет меняться, повторяя ситуацию на рынке новых машин. Не исключено, что в скором времени, помимо автомобилей Lada, которые пользуются стабильной популярностью, мы увидим бренды китайских автопроизводителей", - считает начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов "Росбанк Авто" Вячеслав Якубчик.

В портфеле банка среди выданных кредитов на авто с пробегом 35,3% приходится на транспорт возрастом 6-10 лет, на категорию до 5 лет - 33,9%, на автомобили от 10 до 15 лет - 29,6% и 1,3% всех кредитов составляют авто от 15 лет и старше.

Портрет заемщика выглядит следующим образом: это женатый мужчина с высшим образованием, возрастом от 31 до 45 лет. Более половины всех выданных кредитов приходятся на регионы (51%).

В целом с начала года в "Росбанк Авто" выдачи кредитов на автомобили с пробегом выросли почти в 4 раза, или практически на 16 тысяч кредитов, по сравнению с первым полугодием прошлого года. И сейчас кредиты на подержанные авто составляют более 33% от общего количества выданных автокредитов.