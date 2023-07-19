Тюнеры провели первый апгрейд для топ-версии Ford Mustang седьмого поколения

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance имеет большой опыт по выжиманию всех соков из фордовских двигателей, но в отношении Ford Mustang седьмого поколения его специалисты пока только разминается: первый апгрейд для топ-версии Dark Horse нового спорткара предлагает увеличение мощности 5,0-литрового V8 Coyote с 507 до 862 л.с.

© Колеса.ру / Hennessey

Ford Mustang седьмого поколения был представлен в сентябре прошлого года, но ещё толком не вышел на рынок, поэтому предложений по доработке этой модели от тюнеров пока немного. Вдобавок новая зашифрованная электронная архитектура Мустанга усложняет настройку двигателя, однако Ford даёт к ней доступ привилегированным ателье, таким как, например, RTR Vehicles, но оно как раз апгрейд для двигателя пока не предлагает, а вот для Hennessey Performance повышение мощности — это основной хлеб. Отдачу «шестого» Мустанга специалисты Hennessey доводили 1221 л.с., а теперь переключились на работу с новой моделью.

Видео дня

Топовой стоковой дорожной версией нового Мустанга на данный момент является «тёмная лошадка» — Dark Horse, она оснащается атмосферным 5,0-литровым V8 Coyote, в который установлены особые коленвал, распредвалы и кованые шатуны, максимальная отдача этого двигателя — 507 л.с. и 567 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 10-ступенчатый гидромеханический «автомат», вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. К особенностям версии Dark Horse относятся также более жёсткая, чем у других версий, подвеска, мощные тормоза Brembo и развитое аэродинамическое оперение.

Вчера ателье Hennessey анонсировало первый проект на базе Ford Mustang Dark Horse, он называется Hennessey H850 Mustang Dark Horse. С помощью приводного нагнетателя, новой системы впуска, нового топливного насоса, более производительных топливных форсунок и новой программы управления отдача двигателя увеличивается до 862 л.с. и 881 Нм, что в сочетании с МКП сулит очень драматичный ездовой опыт, но можно, конечно, выбрать более комфортную с точки зрения управления тягой версию на «автомате».

Визуальный апгрейд от Hennessey для «тёмной лошадки» включает новый передний сплиттер из углепластика, новые пороги и антикрыло на корме из углепластика, новые кованые колёса, декоративные виниловые наклейки на кузове и вышитые на подголовниках кресел логотипы Hennessey.