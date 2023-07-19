Porsche Design выпустила часы за 11 000 долларов в честь 75-летия Porsche

Компания Porsche Design выпустила лимитированную коллекцию часов к 75-летию бренда. Часы предлагают покупателям по цене 11 тысяч долларов. Об этом пишет Motor1.com.

© Motor1.com

Часы Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition выпущены тиражом всего в 475 экземпляров. Они поступили в продажу 15 июля.

Акцент в хронографе сделан на точности. В часах используется механизм калибра Porsche Design Werk 01.140 с сертификатом точности от COSC. При этом циферблат включает в себя множество функций, в том числе бегущую секундную стрелку, 30-минутный счетчик, а также указатель дня и недели.

На задней крышке выгравирован серийный номер и логотип 75Y. Ротор имеет форму классического пятиспицевого колеса Fuchs с логотипом Porsche посередине.

Часы водонепроницаемы до 100 метров (10 бар) и имеют 48-часовой запас хода. В комплектацию входят два ремешка - с кожаной центральной и текстильной внешней частью с голубой отстрочкой, а также полностью кожаный черный ремешок с черной строчкой. Благодаря системе быстрой замены их легко чередовать.

Модель Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition имеет схожие стилистические черты с секундомером на приборной панели концепта электрического суперкара Mission X, отмечает издание.