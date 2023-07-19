Названа средняя стоимость новых легковушек в России

В России зафиксирован рост средней стоимости нового легкового автомобиля в 2023 году. Цена повысилась на 13,5% в сравнении с прошлым годом, до 2,6 млн рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на презентацию ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Ее представил президент организации Алексей Подщеколдин. Уточняется, что в 2022 году цена составляла около 2,3 млн рублей.

Также подчеркивается, что средняя стоимость поддержанного легкового автомобиля в стране составила 1,3 миллиона рублей – это на 9% выше, чем годом ранее.

Ранее эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», заявили, что в случае продолжения падения курса рубля цена автомобилей будет пересмотрена вверх на 3-5% уже в июле.