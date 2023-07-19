Появились новые фото "убийцы" кроссовера Rolls-Royce от Toyota

В апреле японские каналы опубликовали фото закамуфлированного прототипа большого кроссовера. Думали, что Genesis, но под плёнкой скрывался Toyota Century SUV (условное название). Дорожные тесты новинки продолжаются, и на новых "шпионских" фото от Cochespias.net можно оценить габариты "убийцы" Rolls-Royce Cullinan.

© www.cochespias.net

Профиль Toyota Century SUV засветили в рамках презентации новых Alphard и Vellfire, однако понять, какие размеры будут у кроссовера, по нему нельзя. Не сказать, что фото прототипа позволяют определить габариты новинки с точностью до сантиметра, но всё-таки масштаб прорисовывается.

Частично судить о нём можно по размерам Grand Highlander, ставший платформой для Century. На ней же построили новый Lexus TX длиной 5160 мм и базой 2950 мм. У Century межступичное расстояние может быть увеличено, чтобы соответствовать уровню Mercedes GLS (3153 мм) - модульность платформы Toyota GA-K позволяет это сделать.

www.cochespias.net

www.cochespias.net

Ожидается, что у Toyota Century SUV будет гибридная версия с V6 и возможностью подзарядки от розетки, как у упомянутых Grand Highlander и TX, но пока сказать об этом наверняка нельзя: камуфляж на тестовом прототипе и качество фото не позволяют разглядеть второй лючок.