Toyota выпустит юбилейный автомобиль серии Supra

Toyota объявила, что в 2024 году выпустит специальную юбилейную модель Toyota Supra 45th Anniversary Edition, которое будет стоить $65 470. Об этом пишет Car and Driver.

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Эта модель будет дороже на $6995, чем комплектация 3.0 Premium, цена которой начинается с $58 745. Модель Anniversary будет доступна либо с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, либо с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Toyota Supra текущего поколения поступила в продажу в 2020 году, и поэтому Toyota пропустила 40-летие первого поколения Celica Supra, появившегося в 1979 году. Новая модель 2024 года выпускается в белом или оранжевом цвете. Большим дополнением является регулируемое вручную заднее крыло, которое может переключаться между разными углами. Матово-черные 19-дюймовые колеса, черная графика сбоку, оранжевые распорки стоек и логотипы GR на тормозных суппортах - особенности экстерьера модели.

Автомобиль будет доступен с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 382 л.с. и шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Выпустить планируется 900 единиц, половина из них будет в белом, а половина в оранжевом цвете.