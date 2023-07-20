«Запорожец» с 200-сильным двигателем от Toyota продают за 4,5 млн рублей

В Краснодаре местный житель продает необычный тюнинг-проект, который построен на основе советского автомобиля ЗАЗ-965 «Запорожец». Мужчина несколько лет назад решил построить на основе автомобиля 1963 года выпуска необычный шоу-кар. На «Запорожец» был установлен двигатель мощностью 200 лошадиных сил от Toyota Altezza вместе с коробкой передач.

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Ходовая часть была частично заимствована от автомобилей Honda и BMW. Также были установлены вентилируемые тормозные диски от Audi. Конструкция кузова была усилена, а стандартные двери теперь открываются наверх, как у суперкаров Lamborghini. Также на «Запорожец» были установлены 4 подушки безопасности и фары от Mercedes-Benz G-класса.

Южный автомобиль

Машина на ходу, однако в ней есть недоделки по салону. Сейчас автор проекта решил продать свою машину, так как у него не хватило средств для дальнейшей работы над машиной. Уже третий год автомобиль стоит в гараже под пленкой. Возможно, такой автомобиль заинтересует энтузиастов, которые согласятся его приобрести за 4,5 млн рублей.