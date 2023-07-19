В Alfa Romeo выяснили, что водителям не нужны огромные экраны в автомобилях

Будущие модели итальянской марки Alfa Romeo не получат огромные экраны мультимедиа. В разговоре с изданием Autocar глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато рассказал, что компания провела собственное исследование: выяснилось, что клиентам бренда не нужны широкоформатные дисплеи на передней панели автомобиля.

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«Нашим покупателям не важны метровые экраны и две сотни вспомогательные систем, — подчеркнул он. — И не нужна излишняя информация о погоде на ближайшие три недели, они просто хотят наслаждаться вождением автомобиля».

При этом от существующих систем, вроде проекционного дисплея и цифровой панели приборов, Alfa Romeo отказываться не намерена. Но больших центральных экранов в будущем все же ждать не стоит. В настоящее время диагональ экранов мультимедийной системы моделей Giulia и Stelvio составляет 8,8 дюйма, а размер виртуальной «приборки» — 12,3 дюйма. Самый же крупный экран мультимедийной системы заявлен для Tonale — 10,25 дюйма.

Ранее тренд на метровые экраны раскритиковал и шеф-дизайнер DS Тьерри Метроз. Он заявил, что огромные дисплеи — это некрасиво и даже «немного глупо», а отказ от классической приборной панели в пользу единого большого дисплея противоречит философии бренда. Так что в будущем компания намерена не просто свести число и размер экранов к минимуму, а вовсе избавиться от них.