Минпромторг рассмотрит возобновление программы утилизации старых авто

Глава ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал, что Минпромторг рассмотрит идею возобновления программы утилизации старых автомобилей. Об этом сообщает Autonews.ru.

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Глава РОАД заявил, что в Минпромторге «уже прорабатывают» возобновление программы.

По словам Подщеколдина, через несколько месяцев РОАД представит собственный проект программы. По задумке ассоциации, за сдачу старого авто в утиль можно будет получить скидку в сто тысяч рублей на новую машину, собранную в РФ.

Впервые программу утилизации старых машин запустили в РФ в 2010 году и распространили на 2011-й. Программу перезапустили в 2014-2015 годах. На ее реализацию выделили из бюджета около 30 миллиардов рублей.

В рамках программы владельцы старых авто могли получить скидку в 50 тысяч рублей при покупке легкового авто и до 350 тысяч на приобретение грузовика.