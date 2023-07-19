Минпромторг рассмотрит возобновление программы утилизации старых авто
Глава ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал, что Минпромторг рассмотрит идею возобновления программы утилизации старых автомобилей. Об этом сообщает Autonews.ru.
Глава РОАД заявил, что в Минпромторге «уже прорабатывают» возобновление программы.
По словам Подщеколдина, через несколько месяцев РОАД представит собственный проект программы. По задумке ассоциации, за сдачу старого авто в утиль можно будет получить скидку в сто тысяч рублей на новую машину, собранную в РФ.
Впервые программу утилизации старых машин запустили в РФ в 2010 году и распространили на 2011-й. Программу перезапустили в 2014-2015 годах. На ее реализацию выделили из бюджета около 30 миллиардов рублей.
В рамках программы владельцы старых авто могли получить скидку в 50 тысяч рублей при покупке легкового авто и до 350 тысяч на приобретение грузовика.
В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Андрею Белоусову проработать идею перезапуска программы. Белоусов отмечал, что программа позволила простимулировать спрос на авторынке.