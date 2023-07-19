На российский рынок вышел электрокроссовер Denza X из Китая

Дилеры в разных регионах России выставили на продажу китайские электрические кроссоверы Denza X, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах и на сайтах компаний, цены начинаются от 5,5 млн рублей.

© Denza

Бренд Denza был создан компаниями Daimler и BYD в 2010 году. Дилеры предлагают автомобили Denzy X в максимальной комплектации с полным приводом и двумя электромоторами. Суммарная мощность силовой установки составляет 490 сил. Электрокар способен проехать на одной зарядке аккумулятора до 500 км пути. Разгон 0-100 км/ч занимает 4,6 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Автомобиль рассчитан на семь человек, включая водителя. В салоне установлена 12-дюймовая цифровая приборная панель, на которую выводится основная информация во время движения: скорость, запас хода, заряд батареи. На центральной панели находится сенсорный экран мультимедийной системы.