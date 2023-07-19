В Китае начали продавать запрещённый в США Tesla Cyberquad

В Китае начались продажи самой дешевой четырехколесной Tesla – электрического квадроцикла Cyberquad за 1700 долларов. За эту сумму предлагают детскую версию квадроцикла, представленного вместе с пикапом Cybertruck.

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В США продажи Cyberquad стартовали в декабре 2021 года. На родном рынке бренда он стоит 1900 долларов и фанаты марки воспользовались возможностью приобрести один из самых доступных электромобилей в истории Tesla.

Но год спустя Cyberquad for Kids попал под запрет Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC). Официальная причина запрета – «нарушение федеральных стандартов безопасности для вездеходов (ATV) и риск получения травм». Производителя обязали изъять проданные квадроциклы и вернуть деньги клиентам.

Как отметили в Tesla, «американская» версия Cyberquad for Kids предназначена для детей от 8 лет. Запас хода заявлен на уровне 24 км. Максимальная скорость – 16 км/ч.

«Китайский» квадроцикл предназначен для детей от 8 до 12 лет. Максимальная нагрузка – 50 кг. Запас хода – 13 км. Предусмотрены два рабочих режима. В одном максимальная скорость составляет 4 км/ч, во втором – 8 км/ч. По всей вероятности, этим и объясняется разница в стоимости в 200 долларов.

Cyberquad for Kids имеет прочную стальную раму, фирменные светодиодные фары и задние фонари, пневматические резиновые шины и мягкое сиденье.