Рассекречен интерьер нового электрического MINI Cooper

Новый электрический хэтчбек MINI Cooper получил большой круглый экран мультимедиа. Модернизированный интерьер модели рассекречен на официальных фотографиях: центральное место занимает крупный тачскрин, количество физических кнопок и переключателей сведено к минимуму, а вместо традиционной «приборки» у MINI Cooper EV проекционный экран. Передняя панель обшита тканью, сквозь которую видна фоновая подсветка.

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Рулевое колесо выглядит меньше, чем у современных моделей MINI, а дверные ручки расположены непривычно низко. Под центральным круглым OLED-дисплеем, который впервые дебютировал на концепт-каре Aceman, можно заметить овальный блок с фирменными тумблерами MINI — дань уважения классическим моделям марки.

Ранее стало известно, что новый MINI Сooper обзаведется голосовым ассистентом — виртуальным псом по кличке Спайк. Его прообразом стал английский бульдог, который снимался в старых промо-роликах марки.

MINI

Электрический Cooper предложат в двух вариантах — Cooper E и Cooper SE. В первом случае в движение электромобиль приводит 184-сильным электромотор, который питает батарея емкостью 40,7 киловатт-часа. Одного ее заряда хватит на 300 километров. «Старший» SE получит 218-сильный электродвигатель и аккумулятор на 54,2 киловатт-часа, а запас хода составит 400 километров.