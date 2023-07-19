Завод в Регенсбурге выпустил миллионный BMW iX1

Как сообщает SPEEDME.RU, сегодня на заводе BMW Group в Регенсбурге был произведен миллионный автомобиль BMW X1. Он стал первой полностью электрической моделью, произведенной на этом заводе.

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Знаковым автомобилем стал BMW iX1 (BEV) в альпийском белом цвете. Директор завода Карстен Риджент отметил, что BMW iX1 является привлекательным электромобилем премиум-класса и пользуется большой популярностью среди клиентов по всему миру.