Завод в Регенсбурге выпустил миллионный BMW iX1

Завод в Регенсбурге выпустил юбилейный BMW iX1
Как сообщает SPEEDME.RU, сегодня на заводе BMW Group в Регенсбурге был произведен миллионный автомобиль BMW X1. Он стал первой полностью электрической моделью, произведенной на этом заводе.
Знаковым автомобилем стал BMW iX1 (BEV) в альпийском белом цвете. Директор завода Карстен Риджент отметил, что BMW iX1 является привлекательным электромобилем премиум-класса и пользуется большой популярностью среди клиентов по всему миру.
В этом году чисто электрический BMW iX1 xDrive30 из Регенсбурга занял первое место в номинации «Лучшие автомобили 2023 года» отраслевого журнала «auto, motor und sport». С конца года завод BMW Group в Регенсбурге начнет производство второго полностью электрического автомобиля BMW iX2. Компания инвестирует более 350 миллионов евро в производство автомобилей в Регенсбурге.