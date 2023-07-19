Беспилотный Volkswagen ID. Buzz AD выходит на дороги Германии

Беспилотный Volkswagen ID. Buzz AD начнет ездить по дорогам Германии
Как сообщает SPEEDME.RU, Volkswagen Commercial Vehicles (VWCV) планирует предоставить тестовые поездки пассажирам в Европе на беспилотных прототипах электрического фургона ID. Buzz. Это будет осуществляться с помощью ride-sharing сервиса MOIA, дочерней компании Volkswagen Group.
Прототипы оснащены той же технологией автономного управления, что и прототипы ID. Buzz, которые в настоящее время тестируются в Северной Америке. В будущем автомобиль будет широко распространен на рынке Европы.
Таким образом, участники программы испытаний получат возможность оценить возможности управления транспортным средством. Эта программа запущена параллельно в Остине (США, штат Техас).