Беспилотный Volkswagen ID. Buzz AD выходит на дороги Германии

Как сообщает SPEEDME.RU , Volkswagen Commercial Vehicles (VWCV) планирует предоставить тестовые поездки пассажирам в Европе на беспилотных прототипах электрического фургона ID. Buzz. Это будет осуществляться с помощью ride-sharing сервиса MOIA, дочерней компании Volkswagen Group.

Прототипы оснащены той же технологией автономного управления, что и прототипы ID. Buzz, которые в настоящее время тестируются в Северной Америке. В будущем автомобиль будет широко распространен на рынке Европы.