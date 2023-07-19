Водителя, напавшего на контролера «Московского паркинга», отправили в колонию

Водителя, который напал на контролера «Московского паркинга», приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Инцидент произошел в марте 2023 года на Большой Тульской улице в Москве. Водитель припарковал автомобиль под запрещающим знаком и отказался уезжать, когда контролер указал ему на нарушение. Тогда работник АМПП зафиксировал номер машины. После этого автомобилист несколько раз ударил контролера по голове и уехал. Позже водителя задержали.