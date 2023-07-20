Появились «живые» снимки нового Hyundai Santa Fe со спорным дизайном

Новый Hyundai Santa Fe засветился на первых «живых» фотографиях. Следом за премьерой кроссовера пятого поколения, которая состоялась на днях, в Сети появились снимки Santa Fe на некой парковке. По всей видимости, очевидцу попался прототип или же начальная комплектация, поскольку у машины отсутствует надпись на корме. Однако фотографии позволяют рассмотреть с разных ракурсов кардинально изменившийся кроссовер, внешность которого пришлась по вкусу далеко не всем.

© Motor1 / Hyundai Santa Fe

Santa Fe на снимках отличает скромная выхлопная труба, в то время как у представленного Hyundai на промо-фотографиях кроссовера она была солиднее. В экстерьере использовано больше черного пластика, колесные диски здесь двухцветные вместо одноцветных, а на пятой двери нет огромной надписи Santa Fe.

Motor1

Motor1

Motor1

Motor1

В целом модель нового поколения кажется крупнее, хотя Hyundai подробностей пока не раскрывала: известно лишь, что колесная база стала больше, а внутри появилось больше места для пассажиров и багажа. Кроме этого, Santa Fe может казаться более крупным визуально из-за «квадратной» внешности в духе Land Rover Defender, увеличенных окон и почти вертикального передка.

Новую внешность в Сети в основном оценили положительно, но корма оказалась слабым местом новинки и вызвала шквал критики. Ее ругают за огромную заднюю дверь, расположенную практически вертикально, и непривычно низко посаженные фонари, заходящие на боковины.