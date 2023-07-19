Керченская паромная переправа не будет работать ночью
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что Керченская паромная переправа больше не будет работать с 21:00 до 5:00 до поступления особого распоряжения. Об этом министр рассказал в своём Telegram-канале.
«Рейсовые автобусы и организованные группы детей едут на Керченскую паромную переправу. Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 6 вечера и не ранее 5 утра, т.к. с 21.00 до 05.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения», – написал он.
Николай Лукашенко также добавил, что заказные автобусы будут направляться через альтернативный сухопутный путь. Кроме того, возможна самостоятельная организация маршрута по схеме «автобус – электричка – автобус».
«Кроме того, по просьбам перевозчиков профильные службы готовы формировать организованные колонны для проезда по альтернативному сухопутному пути. Движение можно осуществлять круглосуточно», – добавил министр.
Напомним, что ранее Керченская паромная переправа возобновила свою работу. Её функционирование было приостановлено в ночь на 19 июля.