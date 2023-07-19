Керченская паромная переправа не будет работать ночью

«Рейсовые автобусы и организованные группы детей едут на Керченскую паромную переправу. Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 6 вечера и не ранее 5 утра, т.к. с 21.00 до 05.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения», – написал он.