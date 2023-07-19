Электрокары впервые стали популярнее дизельных автомобилей

Электрокары впервые обошли по популярности в Европе дизельные автомобили. Об этом говорят данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В июне доля автомобилей на электродвигателе увеличилась с 10,7 до 15,1 процента по сравнению с прошлогодними показателями. Общее число зарегистрированных электрокаров в регионе выросло до 158 252 единиц. Сильнее всего продажи выросли в Нидерландах (плюс 90,1процента), Германии (плюс 64,4 процента) и во Франции (плюс 52 процента).

Самыми распространенными в регионе остались автомобили с бензиновым двигателем (36,3 процента рынка). Вторыми по популярности стали гибридные машины (24,3 процента).

По данным EV-Volumes, общее число электромобилей к концу 2023-го должно составить около 40 миллионов. Однако из-за постепенного ухода от ископаемого топлива в мире возник дефицит меди — для производства электромобиля необходимо в два с половиной раза больше металла, чем для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Также медь нужна для зарядной инфраструктуры, без которой невозможно использование электрокаров.

Как заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин, рост количества электромобилей будет испытанием для устойчивости мировой энергосистемы.