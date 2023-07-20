Снятый с производства спорткар Alfa Romeo 4C ненадолго вернется на рынок

Снятый с производства 2020 году лёгкий среднемоторный спорткар Alfa Romeo 4C ненадолго вернётся на рынок в виде штучного проекта Designer's Cut: коллекционерам предложены три исторические ливреи на выбор.

© Stellantis

Alfa Romeo 4C выпускался с 2013 по 2020 год, то есть в этом году модели исполнилось десять лет. По такому случаю корпорация Stellantis, которой сегодня принадлежит марка Alfa Romeo, решила выставить на продажу уникальный экземпляр спорткара в кузове купе, который изготовят в рамках программы Reloaded by Creators. Эта программа была запущена в 2018 году, чтобы привлечь внимание к наиболее значимым историческим моделям итальянских марок Alfa Romeo, Fiat, Lancia и Abarth. Так, например, в 2021 году свет увидел спорткар Abarth 1000 SP, созданный на базе Alfa Romeo 4C, а теперь в центре внимания оказался сам Alfa Romeo 4C.

Проект Alfa Romeo 4C Designer's Cut курирует продакт-дизайнер Alfa Romeo Алессандро Макколини, он разработал три варианта исторической ливреи для уникального спорткара — коллекционерам и поклонникам марки в рамках голосования в соцсетях нужно будет выбрать лучший, его воплотят в «металле» и затем продадут.

Вариант 4C Tributo окрашен в канонический для Альфы красный цвет и отдаёт дань уважения суперкару Alfa Romeo 33 Stradale из 60-х годов прошлого века. Ему же, кстати, была посвящена прощальная серия Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo, выпущенная в 2020 году, у этой версии даже был особый углепластиковый монокок с красными нитями.

Вариант 4C Corsa окрашен в матово-серый цвет, подчёркивающий мускулистые формы Alfa Romeo 4C и автоспортивное ДНК марки.

Вариант 4C Leggenda окрашен в светло-голубой цвет, хорошо сочетающийся с ажурными колёсными дисками пастельного белого цвета, он олицетворяет ностальгию про прошлым спортивным моделям Alfa Romeo.

Какие-либо технические модификации для проекта Alfa Romeo 4C Designer'sCut не заявлены. Серийный Alfa Romeo 4C оснащался 1,75-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (240 л.с., 350 Нм) в паре с 6-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), ведущие колёса — задние. До 100 км/ч Alfa Romeo 4C разгонятся за 4,5 с, максимальная скорость — 257 км/ч.

Салон стандартного Alfa Romeo 4C