Минский моторный завод увеличил почти на треть свой экспорт в Россию

Ведущий производитель современных дизельных двигателей на пространстве СНГ, как уважительно именует Минский моторный завод его трудовой коллектив, и в этом году динамично наращивает экспорт продукции в Союзное государство.

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Уже заключен ряд контрактов с новыми потребителями из различных регионов России. А темп роста экспорта продукции за шесть истекших месяцев по отношению к периоду прошлого года, информирует БЕЛТА, "в количественном выражении составил 112,3%, в стоимостном выражении - 119,2%. Темп роста экспорта запасных частей в этот же период в стоимостном выражении достиг 145,4%, а экспорта всей продукции ММЗ - 128,4%".

Выбрав путь диверсификации выпускаемой продукции, рассказали в руководстве завода, коллектив активно развивает производство дизель-генераторных и насосных установок, компрессорных станций.

Судя по оперативным данным статистики, товаропроводящая сеть в России по реализации двигателей представлена четырьмя дилерскими компаниями и более чем 60 предприятиями промышленной сборки, и их количество продолжает расти.

Только в текущем году, уточняет агентство, ММЗ начал сотрудничество с контрагентами из Калуги и Тулы, Ижевска и Санкт-Петербурга, Самары и ряда других городов.