Путин оценил производственные возможности авиапроизводителей

Путин заявил, что авиапроизводителям нужно время для наращивания мощности
Президент России Владимир Путин заявил, что отечественным производителям авиатехники нужно время для наращивания мощности. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление президент сделал во время совещания с правительством.
«Наши производители авиационной техники, конечно, в одночасье не могут расширить свои производственные возможности. Это потребует определенного времени, даже не смотря на то, что заказ появился, увеличивается», – сказал он.
Путин также добавил, что эта ситуация связана с повышением тарифов. Кроме того, президент выразил надежду на то, что эта проблема будет решена, а потребности в перевозках будут обеспечены.
Ранее Путин заявил, что Россия проявляла «чудеса выдержки и толерантности» при продлении зерновой сделки.
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