Volkswagen представил прототип беспроводной зарядки для электромобилей и салон из бумаги

Специалисты исследовательского центра Volkswagen в США представили прототип беспроводной зарядки для электромобиля, а также автомобильный салон из переработанной бумаги. Об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что прототип зарядки разработан с использованием карбида кремния, который способен выдерживать высокие температуры и силу тока. Можность устройства оценили в 120 кВт, что является заметным ростом по сравнению с моделями первого поколения (всего 6,6 кВт). При этом в Volkswagen считают, что в будущем возможно будет создать устройство с мощностью до 300 кВт.

Помимо этого, исследовательский центр показал и другую свою разработку – автомобильный салон из материалов, которые были получены за счёт вторичной переработки. Показанный салон был сделан из макулатуры с добавлением полимеров и целлюлозных волокон.

Ещё одной новой разработкой Volkswagen оказался автомобильный каркас из особой полимерной смолы, который представляет собой конструкцию из микроскопических соединённых пирамид. Отмечается, что такой каркас может выдерживать нагрузку, которая превышает его массу в 30 000 раз.