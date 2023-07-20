McLaren 600LT попал под отзыв в США

McLaren должен отозвать каждый проданный в Америке 600LT 2019–2020 годов после того, как обнаружил, что недостаток конструкции может привести к утечке охлаждающей жидкости на двигатель, что может привести к возгоранию.

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McLaren 600LT делает все, что вы ожидаете от суперкара. Благодаря снаряженной массе 1297 кг и 3,8-литровому двигателю V8 с двойным турбонаддувом мощностью 592 л. и, согласно недавнему уведомлению об отзыве, он может сделать самую суперкаровскую вещь из всех: загореться. McLaren решила начать добровольный отзыв всех купе 600LT и спайдеров, проданных в Америке в 2019-2020 модельных годах, из-за конструктивного дефекта в системе охлаждения. Всего ему предстоит отремонтировать 652 экземпляра.

Автопроизводитель впервые узнал о проблеме в декабре 2022 года после того, как технический специалист в одном из его торговых точек провел регулярный аудит. Существует риск утечки охлаждающей жидкости, что побудило автопроизводителя провести расследование. Риск утечки в 600LT был выше, чем в других моделях, и к июню пришел к выводу, что виноват недостаток конструкции. Компания McLaren определила, что соединение правого внешнего радиатора между корпусом датчика температуры и шлангом, идущим от радиатора, имеет недостаточное уплотнение в месте соединения.