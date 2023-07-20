Остановленные заводы в РФ могут отдать под производство газовых моторов

Покинутые прежними хозяевами заводы в России могут начать выпускать газовые двигатели. С такой идеей к Минпромторгу обратился комитет Совета Федерации по экономической политике, пишут «Известия». Речь, вероятно, идет о двух до сих пор незанятых моторных заводах Hyundai и Volkswagen. Помимо этого, министерству предложили обязать автопроизводителей выпускать не менее 10 процентов автомобилей и автобусов на природном газе. Однако интерес к такому транспорту на рынке невелик.

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Производство газовых двигателей могут наладить на двух остановленных моторных заводах, которые все еще находятся в простое после ухода прежних хозяев. Это Hyundai WIA в Санкт-Петербурге, запущенный в сентябре 2021-го и проработавший меньше года, и площадка Volkswagen в Калуге, открытая в 2015 году. Судьба обоих предприятий пока неясна, хотя известно, что Volkswagen продал свои активы «Авилону».

Несмотря на низкую стоимость газа в России и господдержку производителям и продавцам такого транспорта, страна отстает от лидеров по его использованию, отметили в Совфеде. Причины — медленно растущий ассортимент подобных машин и дороговизна строительства криоАЗС. АвтоВАЗ, к примеру, в 2023 году планирует выпустить менее 3,5 тысячи таких Lada Granta. Для сравнения, за прошлый месяц автогигант продал более 16 тысяч Грант.

Важный момент — низкий спрос на газовые легковушки. Именно на это сослались опрошенные автопроизводители, объясняя маленькие объемы производства. В числе негативно влияющих на спрос факторов — отсутствие популяризации транспорта на газе.