ЦБ поддержал запуск краткосрочных полисов ОСАГО

Банк России поддержал законопроект о запуске краткосрочных полисов ОСАГО, которые будут действовать от одного дня до трех месяцев, рассказали «Известиям» в регуляторе.

Этот законопроект в понедельник, 17 июля, рассмотрел Комитет Госдумы по финансовому рынку — депутаты рекомендовали принять его во втором чтении, которое должно состояться 20 июля. Как пояснил «Коммерсанту» глава комитета Анатолий Аксаков, профессиональное сообщество хочет разделить договоры ОСАГО на два вида: обычный полис сроком действия от трех месяцев до одного года и краткосрочный полис от одного дня до трех месяцев. Сейчас заключить подобный договор можно только в определенных случаях: например, если машина зарегистрирована за границей и лишь временно используется в России, или если человеку нужно добраться на автомобиле от места его приобретения до ближайшего ГИБДД, чтобы зарегистрировать машину.

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ЦБ поддержал законопроект, однако уточнил несколько условий. Так, в регуляторе предлагают ввести отсрочку начала действия покрытия по краткосрочному полису ОСАГО — это необходимо для снижения рисков мошенничества (например, когда человек приобретает полис сразу после ДТП). Кроме того, в ЦБ считают, что в законопроекте нужно предусмотреть свободную тарификацию таких договоров, чтобы страховые компании могли сами устанавливать понижающий коэффициент по сроку действия защиты.