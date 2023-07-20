Внедорожник Tank 500 за месяц подорожал на 1 млн рублей

Внедорожник Tank 500, представленный на российском рынке, подорожал на 1,1 млн рублей за месяц (от 19% до 21,2%). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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В июне рекомендованная розничная цена Tank 500 составляла 5,2 млн рублей, а в июле выросла до 6,3 млн рублей. В максимальной комплектации внедорожник подорожал с 5,8 млн до 6,9 млн рублей.

Другая модель китайского бренда, Tank 300, за месяц прибавила в цене 300 тыс. рублей (от 7,1% до 7,9%). Минимальная цена увеличилась с 3,8 млн до 4,1 млн рублей, а максимальная — с 4,2 млн до 4,5 млн рублей.