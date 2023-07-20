Россиян предупредили о подорожании иномарок

Участники авторынка РФ считают, что с августа 2023 года самые доступные иномарки, продающиеся в России, подорожают на 122-300 тысяч рублей, а некоторые авто премиум-класса - на 1,235 миллиона рублей. Об этом сообщает Autonews.ru.

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По мнению опрошенных изданием экспертов, к росту цен приведет повышение утилизационного сбора.

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С 1 августа в РФ вырастет утилизационный сбор на легковые авто, грузовики и автобусы. Это коснется компаний и физлиц, ввозящих транспорт в Россию для перепродажи. Утильсбор вырастет в 1,7-3,7 раза в зависимости от вида техники и объема двигателя.

Для частных лиц льготный утильсбор в 3,4 тысячи рублей сохранится только в том случае, если машина останется в их собственности на год, объем ее двигателя не превышает три литра и человек за 12 месяцев ввез не больше одного авто.

Вице-премьер, министр промышленности Денис Мантуров подчеркивал, что эта мера обеспечит конкурентное преимущество российских и локализованных в РФ иностранных автопроизводителей. Цены на их авто на российском рынке станут привлекательнее, чем стоимость ввезенных из-за рубежа машин.

Глава Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин спрогнозировал пяти- или десятипроцентный рост цен на авто, которые ввозят в Россию официально. Он связал это не только с повышением утильсбора, но и с падением рубля. По его оценке, сейчас новая иномарка в России стоит 2,6 миллиона рублей, а в августе к этой сумме прибавится до десяти процентов.

Источник Autonews.ru, поставляющий в РФ машины ушедших брендов, заявил, что для параллельных импортеров утильсбор вырастет еще сильнее, поэтому машины подорожают на 20 процентов.

По подсчетам издания, цена Toyota Camry с мотором 2,5, ввезенной по параллельному импорту, вырастет с 4,1 до 4,95 миллиона рублей. BMW X5 с трехлитровым дизельным или бензиновым мотором подорожает с 16 миллионов до 16,87 миллиона рублей, а Range Rover прибавит к цене 1,23 миллиона (сейчас стоит 22-35 миллионов рублей).