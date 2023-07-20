«Кузбассразрезуголь» начал испытания «Белаза» с российским двигателем

Угледобывающая компания «Кузбассразрезуголь» сообщила о старте испытаний первого самосвала «Белаз» с российским двигателем. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что испытания начались на Краснобродском разрезе УК «Кузбассразрезуголь». Самосвал весит 220 тонн.

В сообщении компании говорится, что в течение года горняки крупнейшей в РФ компании по открытой угледобыче испытают карьерную технику в разных производственных и климатических условиях.

Директор по производству организации Роман Смирнов указал на ежегодное обновление парка горнотранспортного оборудования. Отмечается, что компания использует в работе самые современные, надежные и высокопроизводительные машины. Кроме того, по его словам, она «многие годы является полигоном для испытаний новинок карьерной техники «Белаз».

Благодаря совместной работе производственные и эксплуатационные характеристики самосвалов совершенствуются, указал Смирнов. Кроме того, самосвалы максимально адаптируют для работы в условиях наших предприятий, в том числе в зимний период при резких перепадах температур, добавил он. Это гарантирует безопасность и эффективность ведения горных работ, подчеркнул представитель компании.

Новому самосвалу «Белаз-75304» дали четырехтактный дизельный двигатель мощностью 2,4 тысячи лошадиных сил, который позволяет развивать скорость более 40 километров в час.