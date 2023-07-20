Обновленный BMW X2 испытывают на дорогах общего пользования

В конце 2023-го года должна состояться официальная презентация обновленного BMW X2. Как сообщает Центральная Служба Новостей, чем ближе дебют, тем больше камуфляжа сбрасывает с себя кроссовер-купе.

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В Сети появилось несколько новых снимков от фотошпионов, которые показывают базовую модель. В настоящее время машина проходит серию тестовых заездов на дорогах общего пользования.