Обновленный BMW X2 испытывают на дорогах общего пользования

Обновленное кросс-купе BMW X2 проходит серию испытательных заездов на дорогах общего пользования
В конце 2023-го года должна состояться официальная презентация обновленного BMW X2. Как сообщает Центральная Служба Новостей, чем ближе дебют, тем больше камуфляжа сбрасывает с себя кроссовер-купе.
В Сети появилось несколько новых снимков от фотошпионов, которые показывают базовую модель. В настоящее время машина проходит серию тестовых заездов на дорогах общего пользования.
Следует отметить, что дизайн BMW X2 перекликается с моделью X1. Вместе с тем ожидаемая новинка имеет более спортивный дизайн кроссовера-купе. Информации о силовой установке пока не представлено.