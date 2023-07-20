Стали известны детали нового Tank 300

На днях Tank 300 PHEV заметили на дорогах общего пользования. Следовательно, в скором времени его могут начать выпускать, пишет Ixbt.com.

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Эта информация ранее была подтверждена Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Машина будет представлена в городской и внедорожной версиях. Они будут отличаться деталями. Речь идет о затемненной передней решетке, дверных ручках, колесных арках, багажной полке и наружных зеркалах заднего вида.

У городской версии нет заднего запасного колеса.

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Машине дадут новые диски из алюминиевого сплава. Габаритные размеры автомобиля - 4760 х 1930 х 1903 мм при колесной базе 2750 мм.

Tank 300 PHEV получит подключаемую гибридную систему, состоящую из бензинового турбированного двигателя объемом 2,0 л и электродвигателя, которые соединены с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель двигателя 2.0T — E20NA. Ее ранее получил Tank 500 Hi4-T. Заявленная максимальная мощность - 251 л.с.

Также автомобилю дадут литиевый аккумулятор емкостью 37,11 кВт•ч. Это обеспечит машине запас хода 105 км на чистом электротяге и расход топлива 9,5 л/100 км. Стоимость бензиновой версии в Китае составляет от 27 500 до 32 200 долларов. Гибрид будет дороже.

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