В России выставлен на продажу уникальный ИЖ 2717

На портале Auto.ru появилось объявление о продаже уникального полноприводного пикапа ИЖ 2717 в исполнении «Охотник». За машину, выпущенную крайне ограниченным тиражом, владелец просит 750 тысяч рублей.

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«Эксклюзивный полноприводный пикап экспериментальной серии выпуска», - говорится в объявлении.

Продавец отметил, что автомобиль оснащен инжекторным двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 87 л.с. и находится «в отличном состоянии».

«Лучший выбор охотника и рыболова, а также коллекционеров автомобильной техники», - говорится в объявлении.

При этом, по данным продавца, у выпущенной в 2004 году машины был только один владелец и проехала она всего 9 150 км.

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Индексом 2717 в Ижевске обозначали серию коммерческих моделей на базе ИЖ-2126 «Ода», которые отличались не только кузовом, но и рессорной задней подвеской. Пикап «Охотник» был разработан на платформе полноприводной версии «Оды», напоминает Auto.ru.