Топ-10 самых продаваемых SUV в России возглавляет внедорожник Lada

Согласно статистике продаж по итогам первого полугодия от "Автостата", первое место занял Lada Niva Travel с результатом 20 392 экземпляра, что на 136% больше показателя прошлого года за аналогичный период. Однако Haval Jolion спустя несколько месяцев может вполне обогнать "Ниву": c января по июнь было продано 19 292 китайских кроссовера (+236%).

© Российская Газета

На третьем месте оказался ещё один китайский кроссовер Geely Coolray, тираж которого составил 17 290 единиц. Прирост к прошлому году можно назвать феноменальным: 424%, что является самым высоким показателем повышения спроса в сегодняшнем рейтинге.

На четвёртом месте расположился Lada Niva Legend, который купили 15 219 россиян. Прибавка тоже весомая: 194%. Пятую строчку занимает Omoda C5 - 13 415 экземпляров было продано за полгода (в прошлом году кроссовер не был представлен на нашем рынке).

Chery Tiggo 7 Pro Max - шестое место и 13 137 экземпляров, который тоже не продавался в прошлом году. Ещё одна новинка - Chery Tiggo 4 Pro, распроданный в количестве 11 618 единиц. На восьмой строчке оказалась снова модель Chery: Tiggo 7 Pro, этот кроссовер выбрали 7352 клиента (+41%).

Geely Atlas Pro - 6926 единиц (+203%), и это девятое место. Haval F7x стал десятым с результатом 6907 авто (+173%).