Рассекречен интерьер нового электрического MINI Cooper

Автобренд Mini опубликовал серию снимков нового Cooper EV 2024 года. Как сообщает CarScoops, при создании дизайнеры смогли аккуратно совместить элементы уже привычного интерьера с современными технологиями.

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Наиболее броский элемент салона нового автомобиля — центральный круглый экран. Он заменил собой все привычные датчики и вместил в себя сразу все информационные и развлекательные функции передней панели. Хотя его точный размер пока неизвестен, он выглядит примерно в два раза меньше руля. Его также обновили — на нем разместились несколько переключателей.

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Также Cooper EV оснастят проекционным дисплеем, который будет отображать часть информации на лобовом стекле. Под центральным экраном также расположились несколько небольших переключателей — вероятно, они отвечают за климат-контроль.

Внешний дизайн тоже претерпел некоторые изменения. В частности, у Cooper EV появятся светодиодные фары и задние фонари новой формы.

Carscoops