Рассекречен интерьер нового электрического MINI Cooper

Появились первые снимки обновленного Mini Cooper EV
Автобренд Mini опубликовал серию снимков нового Cooper EV 2024 года. Как сообщает CarScoops, при создании дизайнеры смогли аккуратно совместить элементы уже привычного интерьера с современными технологиями.
Наиболее броский элемент салона нового автомобиля — центральный круглый экран. Он заменил собой все привычные датчики и вместил в себя сразу все информационные и развлекательные функции передней панели. Хотя его точный размер пока неизвестен, он выглядит примерно в два раза меньше руля. Его также обновили — на нем разместились несколько переключателей.
Также Cooper EV оснастят проекционным дисплеем, который будет отображать часть информации на лобовом стекле. Под центральным экраном также расположились несколько небольших переключателей — вероятно, они отвечают за климат-контроль.
Внешний дизайн тоже претерпел некоторые изменения. В частности, у Cooper EV появятся светодиодные фары и задние фонари новой формы.
Хотя Mini еще не представила сам автомобиль, известно, что Cooper EV будет оснащаться электродвигателем на 181 л.с. и батареей на 40,7 кВт*ч. Более спортивный Cooper SE получит аккумулятор емкостью 54,2 кВтч и более мощный электродвигатель мощностью 215 л.с..