Kia анонсировала запуск юбилейной версии KIA Sportage

Kia анонсировала запуск юбилейной версии внедорожника KIA Sportage 30th Edition 2024 года
Популярнейший во всем мире кроссовер Kia Sportage дебютировал еще в далеком в 1993 году. Как сообщает издание SPEEDME.RU, за три десятка лет компания продала свыше шести миллионов единиц этой модели.
И вот теперь для этого кроссовера создали специальную юбилейную версию, которая получила приставку к названию 30th Edition. Новое авто уже дебютировало у себя на родине - в Южной Корее.
Машина имеет двойное остекление всех окон, из-за чего в салоне станет заметно тише. Кроме того, в компании поработали над безопасностью. Базовую версию оснастили боковыми подушками безопасности. Sportage 30th Edition сделан на основе модели Gravity. Она продается только в Южной Корее.