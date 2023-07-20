Kia анонсировала запуск юбилейной версии KIA Sportage

Популярнейший во всем мире кроссовер Kia Sportage дебютировал еще в далеком в 1993 году. Как сообщает издание SPEEDME.RU, за три десятка лет компания продала свыше шести миллионов единиц этой модели.

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И вот теперь для этого кроссовера создали специальную юбилейную версию, которая получила приставку к названию 30th Edition. Новое авто уже дебютировало у себя на родине - в Южной Корее.