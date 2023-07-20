АвтоВАЗ перенес часть корпоративного отпуска с декабря на июль

АвтоВАЗ перенес часть корпоративного отпуска с конца декабря на конец июля. Об этом рассказали в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

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Изначально корпоративный отпуск был запланирован на 27-29 декабря, однако на АвтоВАЗе решили перенести его на 26-29 июля. Причиной переноса стала попытка избежать простоев в условиях нестабильных поставок комплектующих и сохранить среднюю зарплату работников, говорится в сообщении.

Отмечается, что только одну часть корпоративного отпуска в 2023 году завод провел в ранее установленные сроки — со 2 по 5 мая. Прежде запланированные три недели отдыха с 24 июля по 13 августа АвтоВАЗ перенес на 29 мая-19 июня.