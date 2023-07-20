АвтоВАЗ перенес часть корпоративного отпуска с декабря на июль

«Нетипичный АвтоВАЗ»: корпоративный отпуск на АвтоВАЗе перенесли с декабря на июль
АвтоВАЗ перенес часть корпоративного отпуска с конца декабря на конец июля. Об этом рассказали в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».
Изначально корпоративный отпуск был запланирован на 27-29 декабря, однако на АвтоВАЗе решили перенести его на 26-29 июля. Причиной переноса стала попытка избежать простоев в условиях нестабильных поставок комплектующих и сохранить среднюю зарплату работников, говорится в сообщении.
Отмечается, что только одну часть корпоративного отпуска в 2023 году завод провел в ранее установленные сроки — со 2 по 5 мая. Прежде запланированные три недели отдыха с 24 июля по 13 августа АвтоВАЗ перенес на 29 мая-19 июня.
Ранее глава ассоциации РОАД заявил, что АвтоВАЗ отгружает дилерам разукомплектованные автомобили Lada. Также, по его словам, дилеры остановили продажи части Niva Travel из-за проблем с топливными шлангами.