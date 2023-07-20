Презентация в РФ нового кроссовера EXEED RX пройдет 27 июля

EXEED анонсировал премьеру в РФ нового кроссовера EXEED RX 27 июля
Как сообщает SPEEDME.RU, 27 июля на российском рынке состоится презентация нового кроссовера EXEED RX, который использует концепцию «Искусство технологий». Эта концепция объединяет выразительность дизайна с технологическими решениями, что придает кроссоверу футуристичный и художественный вид.
Внешний вид автомобиля отличается авангардным дизайном и причастностью к высокому искусству и моде. Комфорт водителя и пассажиров — приоритет для производителя.
Компания стремится обеспечить премиальный уровень, ожидаемый потребителями по всему миру. Подробности о новинке будут раскрыты во время презентации 27 июля.