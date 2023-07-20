Презентация в РФ нового кроссовера EXEED RX пройдет 27 июля

Как сообщает SPEEDME.RU, 27 июля на российском рынке состоится презентация нового кроссовера EXEED RX, который использует концепцию «Искусство технологий». Эта концепция объединяет выразительность дизайна с технологическими решениями, что придает кроссоверу футуристичный и художественный вид.

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Внешний вид автомобиля отличается авангардным дизайном и причастностью к высокому искусству и моде. Комфорт водителя и пассажиров — приоритет для производителя.