Илон Маск рассказал, что подтолкнуло его к созданию Tesla Cybertruck

Илон Маск, основатель и генеральный директор Tesla, раскрыл тайну создания своего футуристического электрического пикапа Cybertruck.

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В интервью Squawk Box CNBC, биограф миллиардера Уолтер Айзексон рассказал, что Маск не является поклонником традиционных пикапов, особенно моделей от Ford.

Когда Маск и его главный дизайнер Франц фон Хольцхаузен рассматривали грузовик Ford, Маск сказал:

«Нет, это скучно».

Айзексон отмтеил, что предприниматель не любит обыденность и потому решил сделать что-то уникальное. Он собрал образы из фильмов, научной фантастики и видеоигр, чтобы создать свой Cybertruck.

Поначалу его предложение не встретило понимания со стороны коллег, но Маск настоял и заявил:

«Да, прекратите. Мы сделаем это. Мы сделаем это вызывающе».