VinFast представляет электрический субкомпактный внедорожник VF 3

VinFast представляет полностью электрический субкомпактный внедорожник VF 3
Вьетнамский производитель автомобилей VinFast представил свой новейший серийный мини-внедорожник VF 3. У него три двери и полностью электрическая трансмиссия, и компания надеется, что в конечном итоге он станет «новым национальным транспортным средством» на внутреннем рынке.
Все, что мы знаем о деталях, это то, что он имеет длину 3114 мм, оснащен 16-дюймовыми колесами и имеет пять посадочных мест. Компания обещает достаточный дорожный просвет для езды по бездорожью и демонстрирует минималистичный интерьер с автономным цифровым дисплеем на приборной панели и двухцветной обивкой сидений.
Бронирование будет приниматься с сентября 2023 года, компания надеется осуществить первые поставки до конца этого месяца. Покупатели получат два уровня отделки салона на выбор, но информации о них пока нет.