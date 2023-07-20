VinFast представляет электрический субкомпактный внедорожник VF 3

Вьетнамский производитель автомобилей VinFast представил свой новейший серийный мини-внедорожник VF 3. У него три двери и полностью электрическая трансмиссия, и компания надеется, что в конечном итоге он станет «новым национальным транспортным средством» на внутреннем рынке.

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Все, что мы знаем о деталях, это то, что он имеет длину 3114 мм, оснащен 16-дюймовыми колесами и имеет пять посадочных мест. Компания обещает достаточный дорожный просвет для езды по бездорожью и демонстрирует минималистичный интерьер с автономным цифровым дисплеем на приборной панели и двухцветной обивкой сидений.