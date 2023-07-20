В России предложили обучать школьников управлению электросамокатами

В российских школах предложили преподавать езду на электросамокатах. Такую идею высказал генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников в беседе с радио Sputnik, отвечая на вопрос, как снизить количество аварий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ), растущее тревожными темпами. Запреты и ограничения не дадут нужного результата, а вот обучение безопасному пользования с ранних лет может сработать.

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Ограничение на пользование и аренду самокатов и других СИМ — простой и очевидный, но не самый разумный подход к проблеме, отметил Мельников, приведя в пример Париж. Там с 1 сентября хотят запретить аренду электросамокатов. Так же можно было запретить автомобили сразу после их появления, так как они создавали угрозу пешеходам.

«Нам надо не запрещать электросамокаты, а обучать людей безопасно ездить на них», — сказал эксперт.

По его мнению, необходима «интеграция в систему образования основ управления средствами индивидуальной мобильности». То есть обучать безопасной езде можно в школах — к примеру, на уроках физкультуры, отрабатывая координацию движений и гибкость.

Таким образом можно вырастить поколение, у которого правила и особенности езды на самокате не вызовут вопросов, заключил Мельников.