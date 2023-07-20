Японский автопроизводитель Toyota отзывает автомобили по всему миру. Под сервисную кампанию попали более сотни тысяч автомобилей, причем не только Toyota, но и Lexus. Все дефектные модели были выпущены в текущем, 2023 году, проблема у них также одинаковая. В компании не уточняют детали, но официально сообщили, что неисправность обнаружили в жгуте проводки между рулевым колесом и водительской подушкой безопасности.