В Россию привезли 320-сильный Volkswagen Golf

Один из частников привез в Россию новый Volkswagen Golf R. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 8 250 000 рублей.

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Под капотом Golf R установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор EA888 мощностью 320 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. Он агрегатирован с 7-ступенчатым роботом DSG и системой полного привода.

Внешне спортивный Golf R отличается от стандартной модели передним бампером с самой большой решеткой в семействе, 19-дюймовыми колесными дисками, задним бампером с имитацией диффузора и двумя сдвоенными патрубками выхлопа под ним, увесистым спойлером на пятой двери и накладками на порогах.

Инновация Golf R в следующем: работой амортизаторов, системы стабилизации, коробки передач DSG, распределением момента между осями и колесами задней оси заведует единый процессор. Таким образом, обеспечивается максимально слаженная работа всех систем для наилучшего контроля автомобиля в режимах близких к предельным.