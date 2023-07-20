Tesla инвестирует $1 млрд в развитие автопилота на базе суперкомпьютера Dojo

Производитель электромобилей Tesla вложит более $1 млрд в разработку суперкомпьютера Dojo, который будет использоваться для совершенствования системы автопилота, установленного на транспортных средствах компании.

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"Мы потратим более $1 млрд на [развитие] Dojo в течение следующего года", - приводит в ночь на четверг агентство Bloomberg слова генерального директора компании Илона Маска.

Суперкомпьютер предназначен для обработки "огромного количества" данных, поступающих с различных записывающих устройств на электрокарах компании, с целью "обучения системы автономного вождения".

Всего камеры автомобилей Tesla засняли около "300 млн миль" пути (482,8 млн км), уточнил бизнесмен.